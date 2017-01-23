Генпрокуратура России возбудила уголовное дело в связи с превышением в столичном воздухе допустимого уровня сероводорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбудило по ч. 1 ст. 251 УК РФ («нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ»).

Этому предвешствовала проверка межрайонной природоохранной прокуратуры, которая зафиксировала превышение максимального разового норматива сероводорода от 11 до 32,8 ПДКмр (предельно допустимой максимальной разовой концентрации химического вещества).

Проверка проводилась в связи с загрязнением атмосферы на территории столицы 4–5 января 2017 года.

«Материалы прокурорской проверки направлены в управление организации дознания ГУ МВД России по Москве для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц», — сообщили в пресс-службе.

4–5 января 2017 года автоматические станции контроля зафиксировали в районах Марьино и Капотня (в последнем расположен Московский нефтеперерабатывающий завод) превышение допустимого уровня сероводорода в 28 раз.

Это уже не первый подобный случай. Так, в 2015 году московская станция контроля загрязненности атмосферы зафиксировала превышение содержания сероводорода в Люблино, Бирюлево, Коломенском и других районах города. По факту загрязнения воздуха полицией Москвы также было возбуждено уголовное дело.

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В 2014 году были зафиксированы сразу несколько случаев превышения уровня сероводорода в московском воздухе. Экологи отмечали ухудшение его состояния с 10 ноября. 21 декабря в московском районе Жулебино показатель сероводорода был превышен в 6,99 раз.