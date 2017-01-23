Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Instagram признал факт отправки в Сирию чеченских военнослужащих.

«Межиев (муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев, — ред.) и Делимханов (депутат Госдумы Адам Делимханов, — ред.) посетили батальон военной полиции МО РФ, в котором проходят службу молодые люди из Чечни. Бойцы с гордостью говорили, что им выпала честь нести службу по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо, защищая гражданское население от террористов», — написал Кадыров.

Отметим, что привлечение чеченцев в военную полицию для отправки в Сирию — известный и подтвержденный факт. Об этом, в частности, говорится в фильме агентства ANNA-News.

В начале января «Новая» писала о подготовке для участия в операции в Сирии военнослужащих этнического батальона 46 ОБРОН Нацгвардии, базирующейся в Чеченской республике. А также о том, что для участия в операции в Сирии рекрутируют сотрудников чеченской полиции и отвечает за рекрутинг именно депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

Факт подготовки чеченских военнослужащих Нацгвардии после публикации «Новой газеты» никто ни опроверг: ни Кадыров, ни Министерство обороны, ни Национальная гвардия. Хотя «Новая газета» в публикации представила анализ федерального законодательства, согласно которому отсутствуют законные основания для отправки в Сирию военнослужащих Национальной гвардии.