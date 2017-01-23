Житель Татарстана подал иск к МВД с требованием выплатить ему 750 тыс. рублей компенсации за пытки электрошокером в отделе полиции. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на юриста Андрея Сучкова.

По словам юриста, инцидент произошел в феврале прошлого года. В отделе полиции по Альметьевскому району оперуполномоченный Айдар Сальманов «проводил беседу», во время которой 21 раз ударил задержанного электрошокером. Таким образом он добивался признательных показаний в краже. Задержанный отказался это сделать.

Суд признал оперативника виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к пяти годам условно с запретом работать в правоохранительных органах на тот же срок. Кроме этого, по итогам служебной проверки его уволили из полиции.

Сальманов свою вину не признал, заявив, что после выхода из отдела полиции пострадавший мог сам нанести себе повреждения электрошокером.

Потерпевший обжаловал приговор Сальманову в Верховном суде Татарстана как излишне мягкий, однако его оставили без изменения.