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Комитет сената США одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря
Комитет сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру главы нефтяной компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря. Об этом сообщает Би-би-си.
За Тиллерсона проголосовали 11 человек, 10 — против. Таким образом его допустили к процедуре одобрения сенатом, где 52 места из 100 принадлежит республиканцам.
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Тиллерсона на пост госсекретаря 13 декабря.
«Он будет человеком, мощно и четко отстаивающим американские интересы, и он сможет исправить ошибки тех лет, когда внешняя политика шла по неправильному пути», — сказал Трамп.