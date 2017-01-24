Комитет сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру главы нефтяной компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря. Об этом сообщает Би-би-си.

За Тиллерсона проголосовали 11 человек, 10 — против. Таким образом его допустили к процедуре одобрения сенатом, где 52 места из 100 принадлежит республиканцам.

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Тиллерсона на пост госсекретаря 13 декабря.

«Он будет человеком, мощно и четко отстаивающим американские интересы, и он сможет исправить ошибки тех лет, когда внешняя политика шла по неправильному пути», — сказал Трамп.