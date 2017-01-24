С 2009 года потребление алкоголя в России снизилось почти в полтора раза. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По оценкам экспертов, в настоящее время на одного россиянина в год приходится около 10 литров алкоголя.

«Потребление абсолютного алкоголя в Российской Федерации по сравнению с 2009 годом снизилось, но превышает порог, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (8 литров — ред.), и требует продолжения реализации мер, предусмотренных Концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией», — говорится в сообщении.

При этом с 2009 года на 30 % снизилось число случаев острых отравлений алкогольной продукцией, отмечает Роспотребнадзор.

«Количество больных, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм», снизилось почти на 37 %. Также на 24 % снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях», — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзора связывает улучшение показателей с введением дополнительных мер по ограничению розничной продажи алкоголя в зависимости от места продажи, времени продажи и возраста покупателя, установлением минимальных цен, а также с запретом рекламы алкогольной продукции.

Напомним, в декабре Минэкономразвития предложило снизить ставки акцизов с 500 до 360 рублей за литр чистого спирта, а также минимальные цены на алкоголь. Помимо этого, ведомство предлагало снять ограничения на продажу алкоголя, введенные за последние четыре года.

Против выступает Министерство финансов. В октябре ведомство предложило повысить акцизы на алкоголь с содержанием этилового спирта свыше 9%.