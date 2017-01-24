Роскомнадзор и МВД разработали поправки в закон «О связи», которые регулируют деятельность мессенджеров вроде WhatsApp, Viber, Telegram. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Ведомства предлагают включить в закон понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями» и обязать «организаторов распространения информации в интернете» предоставить для этого программное обеспечение, позволяющее идентифицировать пользователя.

Как отмечает издание, теперь поправки о мессенджерах могут быть включены в новый законопроект об упрощении бизнеса сотовых операторов. Согласно документу, с 1 января 2019 года сотовые операторы смогут заключать договоры об оказании услуг связи через интернет.

Поправки также вводят штрафы за распространения сим-карт без полномочий от оператора — 2-5 тыс. рублей для физических лиц, 100-200 тысяч рублей — для юридических лиц. За незаконную продажу сим-карт иностранным гражданином или лицом без гражданства планируется ввести штраф 50-60 тысяч рублей, а также административный арест до 15 суток с выдворением за пределы России.