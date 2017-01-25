Россия заняла 131 место в индексе восприятия коррупции за 2016 год, который сегодня опубликовала международная организация Transparency International. В индексе за 2015 год Россия была на 119-м месте — но фактически она осталась приблизительно на том же уровне, просто в этом году в этот индекс включили больше стран. Баллы выставляются от 100 (наименьший уровень восприятия коррупции) до 0 (самый высокий уровень).

Первые места — то есть те, где коррупции меньше всего — традиционно занимают скандинавские страны, а затем идут западные демократии: у Дании и Новой Зеландии 90 баллов, Великобритания получила 81 балл, США — 74. У России 29 баллов — столько же у Казахстана, Ирана, Непала и Украины. Ближайшие соседи по рейтингу — Азербайджан, Нигерия, Мексика и Молдова.

«Чтобы упасть ниже, нужно либо рабский труд начать применять, либо войну на своей территории устроить», — замечает генеральный директор Transparency International Антон Поминов. Действительно, ниже России находятся в основном страны с авторитарными режимами, государства, где идет война или происходит геноцид. Замыкают список Северная Корея, Южный Судан и Сомали. «А чтобы подняться выше, надо делать не кампанию в телевизоре, а реформу в судебной власти, — считает Поминов. — Как бы по телевизору ни показывали, как и того, и этого посадили, всем понятно, что ничего крупного на самом деле не происходит». Показательные антикоррупционные кампании не очень влияют на рейтинг.

Чтобы уменьшать уровень коррупции в стране, Transparency International рекомендует, в частности, принять законы о защите заявителей о коррупции и о лоббистской деятельности, сделать председателей судов выборными, а избирательные комиссии — независимыми от органов власти и включиться в международное сообщество по установлению бенефициарных собственников. Россия в прошедшем году стала участником международного соглашения об автоматическом обмене финансовой информацией с налоговыми службами других стран. Сам обмен начнется в 2018 году.

Transparency International — международная организация по противодействию коррупции. Индекс восприятия коррупции составляется ею на основании 13 источников: рейтингов, индикаторов, опросов, которые готовят разные фонды, институты и другие организации. Они изучают восприятие коррупции, так как посчитать уровень самой коррупции практически невозможно: во многих странах общественности становится известно лишь о мизерной части случаев коррупции.