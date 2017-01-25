Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова арестовали в связи с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленые источники.

По словам собеседников издания, Управление собственной безопасности ФСБ проводит расследование по информации о возможном получении сотрудником ЦИБ взятки от одной из иностранных организаций. Посредником в сделке предположительно стал сотрудник российской компании в сфере информационной безопасности, пишет «Ъ».

По этому делу также арестован руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, утверждают источники. Знакомый Михайлова рассказал изданию, что его номер недоступен с декабря.

В «Лаборатории Касперского» подтвердили арест Стоянова, но отметили, что расследование не имеет отношения к работе компании. Стоянов возглавляет в «Лаборатории Касперского» отдел по расследованию киберпреступлений, который, по данным газеты, тесно сотрудничает с правоохранительными органами.

Как утверждают источники, руководтель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Михайлов «по сути курировал весь интернет-бизнес в России». Основатель Chronopay Павел Врублевский рассказал, что Михайлов «неформально определял политику всей отрасли».