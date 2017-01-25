Американская компания PPF Management подала в нью-йоркский суд иск к Сбербанку и председателю правления банка Герману Грефу на 750 миллионов долларов, сообщает газета «Ведомости».

Также среди ответчиков по делу указаны «Сбербанк капитал» и его глава Ашот Хачатурянц, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, «НЭО Центр» и его президент Олег Греф и еще несколько физлиц и юрлиц.

Американская компания требует возместить ущерб за утерю предпринимателем Сергеем Поймановым контроля над предприятием «Павловскгранит», занимающимся добычей щебня. В иске говорится, что ответчики получили контроль над долями «Павловскгранита» после того, как Пойманов не смог обслуживать выданный Сбербанком кредит на покупку акций предприятия.

Как утверждает истец, в отношении «Павловскгранита» произошел «спланированный рейдерский захват». По данным «Ведомостей», после отказа Пойманова рефинансировать долг на предложенных Сбербанком условиях его доли в «Павловскграните» продали структурам, получившим в Сбербанке льготный кредит. В свою очередь, Пойманов попытался оспорить свои права собственности в суде, но в итоге переуступил их компании PPF Management.

В иске также говорится, что в отношении Пойманова была организована «кампания травли и запугивания», в том числе с участием представителей правоохранительных органов. В отношении бизнесмена было возбуждено несколько уголовных дел, в частности, о злоупотреблении Поймановым полномочиями при перепродаже бетонного завода в Воронеже.

В то же время Пойманов был признан банкротом арбитражным судом Московской области. Личный долг бизнесмена летом оценивали в 3 млрд рублей.

Первое слушание по делу назначено 20 апреля.