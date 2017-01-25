Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни может подписать указы, ограничивающие право уроженцев стран Ближнего Востока на въезд в США. Об этом сообщает Reuters.

По данным анонимных источников агентства, распоряжения президента, скорее всего, ограничат въезд в США беженцев и некоторых лиц, имеющих визы. В частности, речь может идти о жителях Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

По данным Reuters, в числе мер по защите от нелегальных мигрантов речь может идти о строительстве защитной стены на границе с Мексикой.

Сам Трамп написал в своем твиттере о том, что 25 января ожидается «большой день», посвященный встречам и мероприятиям в сфере национальной безопасности. «Помимо всего прочего, мы будем строить стену!», — пообещал Трамп.

Вместе с тем, решение президента может затормозить конгресс или суд, если признает указ неконституционным.

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Во время своей предвыборной компании Трамп не раз критически высказывался по поводу миграционной политики европейских стран .В частности, он заявлял, что канцлер Ангела Меркель сделала «катастрофическую ошибку», пустив нелегальных мигрантов в Германию.