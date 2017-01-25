Руководство «Роскосмоса» решило отозвать двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» из-за технологических проблем. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в профильных предприятиях.

Проблемы с двигателями вскрылись во время огневых испытаний. Эксперты пришли к выводу, что при их сборке использовали «неликвидные компоненты»: в двигателях применяли не материалы с содержанием драгоценных металлов, а их менее жаростойкие аналоги. Проверкой этих данных занимаются ФСБ и Следственный комитет.

Десятки двигателей будут отозваны на Воронежский механический завод (ВМЗ). Все они подлежат перепроверке, после которой, при необходимости, должны быть устранены недостатки.

Как отмечает «Коммерсант», из-за выявленных проблем первый запуск «Протона» может состояться не ранее лета 2017 года.

Напомним, по одной из версий, неполадки в двигателе могли стать причиной причиной крушения космического корабля «Прогресс»1 декабря в районе Тувы. После этого директор Воронежского механического завода Иван Коптев подал заявление об отставке по собственному желанию.