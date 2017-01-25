Высказывания вице-спикера Госдумы Петра Толстого по поводу передачи Исаакиевского собора повторяют тезисы антисемитов. С таким мнением выступил председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов, передает Интерфакс.

«Мне странно слышать от уважаемого парламентария высказывание, которое повторяет излюбленный тезис антисемитов о том, что революцию 17-го года делали евреи», — заявил Федотов.

«Антисемитизм такая же позорная болезнь как сифилис, в приличном обществе принято ее скрывать, а не выставлять напоказ», — добавил председатель СПЧ.

Напомним, накануне на пресс-конференции Петр Толстой прокомментировал протесты вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ.

«Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек», — заявил он.

После этого глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин назвал слова Толстого «открытым антисемитизмом» и потребовал реакции Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя скандал вокруг заявления Толстого, сказал, что не не увидел антисемитизма в словах заместителя председателя Госдумы.

Сам Толстой позже ответил, что «только люди с больным воображением и не знающие историю своей страны» посчитали бы это антисемитизмом.