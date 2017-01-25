Прокуратура Панамы приостановила расследование дела об утечке документов компании Mossack Fonseca, которые стали поводом для громкого офшорного скандала во всем мире, сообщает агентство Panama Today.

В конституционный суд поступила жалоба на законность расследования. По словам генерального прокурора Панамы Кении Порселл, постановление о приостановке расследования было юридически оспорено на конституционных основаниях. Теперь решение о продолжении расследования дела должен принять Верховный суд страны.

«Панамские документы» назвали одной из крупнейших утечек в истории журналистики. Неизвестный источник передал более 11 млн материалов, занимающих более 2,5 терабайт данных, немецкой газете Sueddeutsche Zeitung. Переданные документы охватывают почти сорокалетний период работы компании Mossack Fonseca. Над ними работали более 370 журналистов из более чем сотни изданий по всему миру.

Часть материалов посвящена виолончелисту Сергею Ролдугину, который в публикациях называется близким другом российского президента Владимира Путина. Впоследствии Путин назвал правдивым расследование об офшорах. По его словам, информация в «панамском досье» достоверна, но из него «везде торчат уши заказчиков», которые «даже не краснеют». Всего в расследовании фигурируют 12 семей российских чиновников и 12 мировых лидеров — все они называются владельцами панамских офшоров.

После публикации части материалов, генпрокурор Женевы открыл расследование, начали его и правоохранительные органы в Нидерландах, в Исландии из-за офшорного скандала сменился премьер-министр, также подал в отставку глава австрийского банка.