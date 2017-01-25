Роспотребнадзор продлил на два месяца запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей
Роспотребнадзор продлил на 60 дней запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей крепостью более 25 процентов, сообщается на сайте ведомства.
По информации Роспотребнадзора, в течение месяца было арестовано более 500 тысяч единиц спиртосодержащей непищевой продукции. Количество отравлений сократилось на 33%.
«Установленный запрет не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса, что неоднократно отмечалось представителями производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии и торговых сетей», — сказано в сообщаении.
Напомним, запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей ввели в декабре 2016 года после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутской области. В результате погибли 76 человек, еще 123 — пострадали.