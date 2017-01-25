Новая газета

26.01.17

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Роспотребнадзор продлил на два месяца запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей

Общество

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Роспотребнадзор продлил на 60 дней запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей крепостью более 25 процентов, сообщается на сайте ведомства.

По информации Роспотребнадзора, в течение месяца было арестовано более 500 тысяч единиц спиртосодержащей непищевой продукции. Количество отравлений сократилось на 33%.

«Установленный запрет не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса, что неоднократно отмечалось представителями производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии и торговых сетей», — сказано в сообщаении.

Напомним, запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей ввели в декабре 2016 года после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутской области. В результате погибли 76 человек, еще 123 — пострадали.

Теги:
роспотребнадзор, боярышник, запреты, иркутская область

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