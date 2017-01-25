Сенатор Вадим Тюльпанов предложил изменить схему передачи церкви имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.

В законопроекте предлагается обязать органы исполнительной власти согласовывать передачу имущества церкви с региональными парламентами.

Отсутствие согласования региональных депутатов будет являться основанием для отказа в передаче объектов.

«Роль законодательных органов госвласти в данном процессе не определена. Предлагаемые поправки в закон направлены на устранение данного пробела», - говорится в пояснительной записке.

Напомним, власти Санкт-Петербурга передали РПЦ Исаакиевский собор, который является государственным музеем-памятником. Об этом 10 января заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Собор передали церкви в безвозмездное пользование на 49 лет.

После этого инициативная группа граждан направила в Василеостровский районный суд Петербурга иск к комитету имущественных отношений (КИО) Смольного по поводу законности передачи собора. Заявители полагают, что распоряжение о передаче собора РПЦ нарушает ряд законодательных норм, в том числе право на доступ и сохранность объекта культурного наследия.