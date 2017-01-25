Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о переводе домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, передает Интерфакс.

Такая ответственность устанавливается, если преступление совершено впервые. За повторные побои законопроект все же предусматривает уголовную ответственность.

Ко второму чтению была внесена поправка в наименование законопроекта, однако никаких других существенных изменений он не претерпел.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался в поддержку законопроекта о декриминализации нетяжких побоев в семье. Он назвал «ошибкой» норму, согласно которой побои в отношении близких родственников остаются в разряде уголовно наказуемых преступлений.

«Мы исходим из того, что вообще нужно исключать семейное насилие, нужно делать все для того, чтобы семьи были крепкими, чтобы не было конфликтов, но когда есть ошибка, ее нужно исправлять», — сказал Володин.

По его словам, при принятии решения по законопроекту депутаты опирались на социальные опросы, согласно которым 59% населения страны высказались против жесткого регулирования семейных конфликтов, которые не привели к вреду для здоровья.