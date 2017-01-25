Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что публикация материала «Новой газеты» «Мытищи-гейт» о фальсификация избирательных документов не сможет изменить результаты голосования.

«Вся эта история не сможет изменить результаты выборов, но поможет избежать ошибок и нарушений в будущем», — сказала она на заседании ЦИК.

Между тем, по словам Памфиловой, после публикации «Новой газеты» о нарушениях в Мытищах сейчас проводится следственная проверка.

«Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Мытищи освобожден от должности, после следственных действий правоохранительных органов, в которые мы не можем вмешиваться, думаю, последуют и более суровые меры», — добавила Памфилова.

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Ранее стало известно, что председатель ТИК в Мытищах Валерий Конягин ушел в отставку.

Напомним. в расследовании «Новой» от 5 декабря приведены документы, доказывающие фальсификации на 68 УИКах в подмосковном городе. После выхода материала глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что допускает возможность отмены выборов в Мытищах. Глава ЦИК создала рабочую группу для проверки этих данных, в которую пригласила и представителей «Новой».

Публикацию о фальсификациях редакция просит считать заявлением о совершении преступления, предусмотренного ст. 142 Уголовного кодекса РФ — «Фальсификация итогов голосования», и на этом основании отменить выборы в Мытищах.