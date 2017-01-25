Адвокат Александр Попков, представляющий интересы краснодарского активиста Алексея Кнедляковского, рассказал, что сторона защиты намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

«У нас изначально не было надежд на российские суды. Мы сразу работали на ЕСПЧ. Нами заявлено много ходатайств, отработали в суде второй инстанции. Суд принял решение, которое хотел. Мы пойдем в ЕСПЧ», — рассказал Александр Попков «Новой газете».

Ранее в среду Краснодарский краевой суд отклонил жалобу на арест Алексея Кнедляковского. По словам Александра Попкова, на сегодняшнем заседании поменяли судью, не объяснив сторонам причину. Защита просила исследовать материалы дела, которые не рассматривал суд первой инстанции. В материалах дела отмечается, что при осмотре на памятнике не было следов.

«Суд удовлетворил наше ходатайство. Мы просили обратить внимание на стенограмму суда, которая противоречит протоколу. Судья выслушала наши доводы, удалилась на решение, а уже через три минуты огласила его», — добавил адвокат.

На прошлой неделе суд отложил рассмотрение апелляции на арест активиста Алексея Кнедляковского. Тогда в суде потеряли жалобу адвоката. Жалоба самого активиста попала в суд только 10 января, хотя он подавал ее 27 декабря.

Напомним, активиста Алексея Кнедляковского арестовали 23 декабря на 15 суток. Ее задержали днем ранее возле дома по подозрению в причастности к организованной 20 декабря акции у памятника Феликсу Дзержинскому.