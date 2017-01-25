Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила рассмотреть вопрос об отставке председателя территориальной избирательной комиссии города Королева в связи с нарушениями на выборах.

«Предлагаю избирательной комиссии Московской области провести проверку территориальной комиссии Королева по организации выборов. А также рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания в должности председателя комиссии города Королев Прокофьевой Жанны Николаевны», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она подчеркнула, что по ситуации в Королеве «очень большие вопросы», которые стали хроническими.

По информации координаторов движения «Голос», в единый день голосования 18 сентября в Королеве удалили наблюдателей с 12 УИК. Кроме того, помещение для голосования участка №1094 общественным контролерам пришлось покинуть после поступивших угроз. По итогам выборов правоохранительные органы Королева возбудили 5 административных дел о вмешательстве в работу комиссий.

Позднее суд Королева оштрафовал на 2 тысячи общественного контролера Алису Кузнецову по обвинению во вмешательстве в работу участковой избирательной комиссии.

19 января председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) подмосковных Мытищ Валерий Конягин ушел в отставку.

«Он ушел по собственному желанию, но по нашему настоятельному требованию», — ​сообщили в Мособлизбиркоме, где поддержали решение Конягина сложить полномочия.