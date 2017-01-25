Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о декриминализации побоев в семье, который сегодня прошел второе чтение в Госдуме. Об этом сообщает Интерфакс.

«Нужно четко дифференцировать семейные отношения и рецидивные случаи. Если вы почитаете законопроект, то вы обратите внимание на то, что за случаи рецидивов в нем подразумевается ответственность», — сказал он.

В Кремле считают гипертрофированием «призывы к ответственности за различные проявления семейных отношений».

«Ответственность, безусловно, нужна, нужно юридическое регулирование, которое было бы препятствием для семейного насилия. Но отождествлять с семейным насилием незначительные проявления, наверное, тоже вряд ли возможно», — заявил Песков.

В среду Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о переводе домашних побоев из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Такая ответственность устанавливается, если преступление совершено впервые. За повторные побои законопроект все же предусматривает уголовную ответственность.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался в поддержку законопроекта о декриминализации нетяжких побоев в семье. Он назвал «ошибкой» норму, согласно которой побои в отношении близких родственников остаются в разряде уголовно наказуемых преступлений.

«Мы исходим из того, что вообще нужно исключать семейное насилие, нужно делать все для того, чтобы семьи были крепкими, чтобы не было конфликтов, но когда есть ошибка, ее нужно исправлять», — сказал Володин.