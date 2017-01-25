Коллегия присяжных признала виновными фигурантов дела об убийстве замначальника штаба главного управления МВД по Самарской области Андрея Гошта и пяти членов его семьи, передает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора области Ульяну Кудинову.

Девять человек сочли обвиняемых виновными, трое не согласились с вердиктом. Таким образом, объяснила собеседница агентства, подсудимые могут получить наказание не больше двух третей от максимального срока.

На следующем заседании состоятся малые прения, где стороны определят квалификацию преступления, а затем будет вынесен приговор.

По версии следствия, в апреле 2016 года преступники залезли в дом к полицейскому, убили самого Гошта, его родителей, жену, племянницу и жену брата. Они также попытались убить малолетнюю племянницу полицейского.

Общая стоимость похищенного из дома оборудования составила 193 тысячи рублей. Затем они скрылись с места происшествия, однако в итоге их задержали.

Обвинения в убийстве предъявили Роману Фаталиеву, Исламу Бабаеву, Махмадали Ахмадову и Орхану Зохрабову. Дело рассматривается в закрытом режиме. Фигуранты дела признали частично вину и сотрудничали со следствием.