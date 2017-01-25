В Татарстане сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир, которая готовила теракты на территории Татарстана. В отношении 30 членов группировки возбуждено 13 уголовных дел. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Татарстана Артем Хохорин на заседании, посвященном итогам 2016 года, передают РБК и ТАСС.

По словам Хохорина, главной целью участников группировки был Казанский авиационный завод.

Среди задержанных оказалась участница женской ячейки «Хизб ут-Тахрира» в Альметьевске, а также «группа уроженцев Татарстана, проживающих в Швеции и пропагандирующих радикальные действия среди русскоязычной аудитории интернета».

Операция по предотвращению деятельности группировки проводилась оперативниками МВД Татарстана совместно с сотрудниками ФСБ.

В 2016 году сотрудники правопорядка Татарстана возбудили 26 уголовных дел в отношении лиц, которые подозреваются в участии в террористической деятельности в Сирии, добавил министр.

Хохорин также отметил, что «в целом по линии экстремизма обстановка стабильная и находится под контролем», однако, «существует ряд негативных фактов, требующих внимания».