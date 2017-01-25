Глава Сбербанка Герман Греф назвал иск американской компании PPF Management в отношении себя, связанный с предприятием «Павловскгранит», «мошенническим актом». Об этом сообщает Интерфакс.

«Это такой типичный мошеннический акт. У нас бэнкинг связан с тем, что мы должны достаточно жестко защищать свои интересы. Мы никогда не были замечены в рейдерстве. У нас была бы вся страна (в числе активов) после кризиса 2008-2009 годов», — сказал Греф.

Он отметил, что Сбербанк вышел из истории с «Павловскгранитом» еще в 2011-2012 годах.

«Они не платили долги, мы предлагали различные варианты реструктуризации вплоть до возможности конвертации части долга в капитал, но человек (акционер «Павловскгранита» Саргей Пойманов) использовал свои административные ресурсы, выходил на все мыслимые и немыслимые виды чиновников, пытался оказать давление при проверках всех мыслимых и немыслимых органов — последней была администрация президента», — добавил глава Сбербанка.

Ранее в среду стало известно, что компания PPF Management подала в нью-йоркский суд иск к Сбербанку и председателю правления банка Герману Грефу на 750 миллионов долларов. Также среди ответчиков по делу указаны «Сбербанк капитал» и его глава Ашот Хачатурянц, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, «НЭО Центр» и его президент Олег Греф и еще несколько физлиц и юрлиц.

Американская компания требует возместить ущерб за утерю предпринимателем Сергеем Поймановым контроля над предприятием «Павловскгранит», занимающимся добычей щебня. В иске говорится, что ответчики получили контроль над долями «Павловскгранита» после того, как Пойманов не смог обслуживать выданный Сбербанком кредит на покупку акций предприятия.

Как утверждает истец, в отношении «Павловскгранита» произошел «спланированный рейдерский захват».

Первое слушание по делу назначено 20 апреля.