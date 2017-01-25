Сотрудники управления ФСБ по Симферополю принудительно доставили адвоката Николая Полозова на допрос в качестве свидетеля по делу заместителя председателя меджлиса (организация была признана в России экстремистской, а ее деятельность запрещена) Ильи Умерова, интересы которого он защищает в суде. Об этом сообщил сам Полозов «Медиазоне».

О задержании адвоката также сообщили на своих страницах в твиттере журналист Антон Наумлюк и адвокат Марк Фейгин.

«Новая газета» попыталась связаться с Полозовым, но оба его телефона оказались вне зоны действия сети.

«Медиазоне» Полозов рассказал, что «оперативники взяли его под руки буквально при выходе из гостиницы». Как уточнил Наумлюк, в операции по задержанию Полозова участвовали шесть человек.

«Культурно, то есть никто мордой в пол автобуса не кидал, но, тем не менее, я ограничен в свободе действий (…) Я это квалифицирую однозначно как похищение, поскольку это незаконное воспрепятствование свободе моего передвижения», — сообщил Полозов.

По данным «Медиазоны», ходатайство ФСБ о допросе Полозова в декабре прошлого года удовлетворил судья Киевского районного суда Симферополя Виктор Можелянский.

Полозов уточнил, что в постановлении о его приводе на допрос в качестве свидетеля сказано, что он «безмотивно отказался от получения повестки о вызове».

«Я следователю объяснял, что решение суда первой инстанции еще в силу не вступило», — отметил адвокат.

Только в минувший понедельник Николай Полозов принимал участие в мероприятиях, организованных делегацией от Украины, в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы. Слушания прошли с участием активистов Крымской правозащитной группы. Участники мероприятия рассказывали делегатам об увеличении количества людей, преследуемых в Крыму по политическим мотивам.

Сам Полозов обвинил российскую власть в нарушении прав и заключенных, и адвокатов. «Вот [за спиной] Европейский суд. Можно годами там судиться, чтобы вытащить этих людей, но все это паллиатив», — заявлял Полозов в Страсбурге.

Николай Полозов защищает в суде интересы заместителя председателя меджлиса крымско-татарского народа Ильи Умерова, который в мае 2016 года стал фигурантом уголовного дела о призывах к сепаратизму. Сама организация ранее была признана в России экстремистской, ее деятельность была запрещена.

В случае допроса адвоката обвиняемого в качестве свидетеля, он не может осуществлять защиту обвиняемого на судебных слушаниях, отмечает издание.