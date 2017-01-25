Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль разбирается в деле воспитательницы детского сада Евгении Чудновец, осужденной за репост в интернете видео с издевательствами вожатых над ребенком в детском лагере, передает ТАСС. При этом Песков отметил, что этот случай «не такой простой».

«Обратили внимание на этот случай, с ним разбираются, он не такой простой. Эта тема не осталась без внимания (Кремля,— ред.)» — сказал пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее стало известно, что Чудновец поместили в карцер на 15 дней в СИЗО-2 в Шадринске, где она дожидалась пересылки к месту отбывания наказания.

Вначале Чудновец сообщила, что это произошло из-за того, что она прикрыла одеялом ноги и это увидели надзиратели. Позже она добавила, что, кроме этого ее обвинили еще в двух нарушениях. В том, что после прогулки она несвоевременно убрала руки за спину, и в том, что написала карандашом на стене внутреннего прогулочного дворика строчки из детской песни «От улыбки станет всем светлей», в конце добавив слова «И тюрьма тебе вдруг улыбнется».

На следующий день после помещения в карцер Чудновец этапировали в СИЗО №5 Екатеринбурга, а спустя еще несколько дней — вновь, в ИК-6 в Нижнем Тагиле.

Напомним, в ноябре 2016 года воспитательницу Евгению Чудновец признали виновной по статье «оборот порнографии с несовершеннолетними». Суд отправил ее в колонию на шесть месяцев. Позднее суд снизил срок наказания на один месяц.

По данным следствия, Чудновец сделала на своей странице репост видео с издевательством в детском лагере «Красные орлы» в Курганской области, на котором был запечатлен обнаженный ребенок. Свою запись она сопроводила осуждающим комментарием, однако ее все равно признали виновной.