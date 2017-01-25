Министерство иностранных дел Китая опровергло информацию о размещении межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41 (DF-41) у границ с Россией. Об этом в ходе пресс-конференции заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, сообщения о так называемом военном развертывании являются не более чем спекуляцией», — сказала она.

При этом в дипломатическом ведомстве отметили, что реакция Кремля на подобные сообщения свидетельствует о взаимном доверии между странами.

«Мы будем работать с Россией, чтобы способствовать дальнейшему углублению и расширению нашего всеобъемлющего взаимодействия в различных областях», — добавила представитель китайского МИД.

Накануне сообщалось, что Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией.

Комментируя данную информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что развитие военных технологий в Китае не воспринимается в Кремле как военная угроза. По его словам, Китай — партнер и союзник России в экономической и политической сфере.