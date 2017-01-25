Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин попросил «отстать» от него, в ответ на просьбу журналиста телеканала «Дождь» рассказать, почему он продолжает пользоваться автомобилем со спецсигналом.

«Отстаньте, пожалуйста, от меня. Вы что, предполагаете, что я могу на незаконных основаниях какими-то спецсредствами пользоваться? Конечно, нет», — заявил Сечин.

При этом глава «Роснефти» не смог пояснить, на каких основаниях пользуется спецсигналом.

«А объяснять я вам не могу, и не буду, и не обязан этого делать. Давайте оставим это без комментариев», — сказал Сечин.

При дальнейших попытках задать вопрос, сообщает «Дождь», глава «Роснефти» попросил «успокоиться» и проявить «какую-то сдержанность».

Ранее пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев на аналогичный вопрос журналиста «Дождя» сказал: «Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении».

Позже Леонтьев пояснил, что Сечин имеет право на спецсигнал, поскольку «является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК», «государственным чиновником определенного уровня, имеющим право на мигалку и на спецавтомобиль».

Ранее в рамках судебного процесса, где Игорь Сечин выступал истцом, а «Новая газета» — ответчиком, представители главы госкомпании строили свою позицию среди прочего на том, что Сечин не является госслужащим.

О том, что глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин пользуется автомобилем со спецсигналом, «Дождю» сообщили источники в его окружении и подтвердил федеральный чиновник.