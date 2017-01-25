Экс-председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), представитель делегации Люксембурга Анн Брассер не поддержала исключение России из Совета Европы на том основании, что страна отказалась выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

На слушаниях, посвященных проблемам Кавказа, адвокат Каринна Москаленко, часто представляющая интересы россиян в ЕСПЧ, сказала, что, согласно заявлению пресс-секретаря Совета Европы, Россия полностью выплатила взнос за участие в структурах Совета Европы, в том числе ПАСЕ, хотя делегация уже два года не принимает участие в работе ассамблеи.

«Может ли Совет Европы [с учетом отказа России исполнять решение ЕСПЧ] обойтись без взносов России?» — спросила Москаленко.

«Россия — не единственная страна, не исполнившая решение ЕСПЧ. И если мы выкинем страну из Совета Европы, кто защитит людей, живущих в этой стране? Я лично против [таких мер]», — сказала Анн Брассер.

В то же время, согласно заявлению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, Россия действительно ищет возможность сократить взнос в Совет Европы.

«Проблема в том, что взнос в Совет Европы платится один, выделить часть на ПАСЕ невозможно, если бы это было возможно, то мы бы давно заморозили наш взнос на ПАСЕ до той поры, когда не появится возможность возвращения РФ в полном объеме», — объяснил Косачев.

Несмотря на то, что Россия не участвует в работе ассамблеи, тема невыполнения страной решения ЕСПЧ несколько раз поднималась в обсуждениях в ходе зимней сессии. Напомним, Конституционный суд постановил, что Россия может не выплачивать компенсации бывшим акционерам ЮКОСа в размере 1,8 млрд евро, которую им присудил Европейский суд по правам человека.

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В декабре 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет отказаться от приоритета международного права. Согласно поправкам, Конституционный суд может признавать неисполнимыми решения ЕСПЧ и других международных судов, если они противоречат российской Конституции.