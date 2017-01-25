Правозащитный центр «Мемориал» выступил с обращением в защиту Виталия Бунтова — заключенного, неоднократно подвергавшегося пыткам.

Открытое письмо опубликовано в связи с рассмотрением в Губахинском городском суде Пермского края нового уголовного дела в отношении Бунтова. Его обвиняют по статье «заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления и с искусственным созданием доказательств обвинения». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на шесть лет.

Бунтов отбывает срок в ИК № 12 Пермского края в поселке Широковский. По версии следствия, он якобы подговорил заключенного по фамилии Зубов, чтобы тот нанес ему телесные повреждения предметом, похожим на резиновую палку, которые используют сотрудники колоний. Как утверждают в правоохранительных органах, Бунтов сделал это, чтобы затем обратиться с «заведомо ложным доносом» и обвинить сотрудников учреждения Назарова, Шамина и Муленко в «превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств». «Мемориал» называет эту версию крайне маловероятной.

В 2012 году Бунтов выиграл в Европейском суде по правам человека иск к России. Страсбургский суд признал, что были нарушены права Бунтова, предусмотренные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, которая запрещает применение пыток.

Речь идет о другом случае пыток, когда Бунтову, в частности, вырвали все ногти на руках. ЕСПЧ постановил выплатить Бунтову 45 тысяч евро в качестве компенсации и 10,7 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек. Однако с тех пор не было проведено эффективное расследование, которого требовал ЕСПЧ. «Ни одно из виновных лиц не было привлечено к уголовной ответственности. Из-за нежелания РФ расследовать это преступление решение ЕСПЧ оказалось на контроле Комитета министров Совета Европы», — говорится в сообщении «Мемориала».

«Не обсуждая правомерность осуждения Виталия Бунтова по делу об убийстве (в которой, однако, есть большие сомнения), мы заявляем, что пытки осужденных, — даже осужденных за самые тяжкие преступления, — суть грубейшее нарушение Конституции РФ. А преследование жертв пыток, пытающихся добиться справедливости в отношении себя и других заключенных, представляется особенно опасным на фоне непрекращающихся сообщений о нарушениях прав человека в системе ФСИН. Мы считаем, что Виталий Бунтов должен быть оправдан судом по обвинению в заведомо ложном доносе, а его жалобы на пытки и ненадлежащее обращение объективно расследованы следственными органами», — заявили в «Мемориале».

В настоящее время в производстве ЕСПЧ находится жалоба Бунтова на приговор Хабаровского краевого суда. По версии правозащитников, «велика вероятность того, что новое уголовное дело против него связано именно с этим решением и этой жалобой и может являться формой мести заключенному, вскрывшему применение пыток со стороны сотрудников ФСИН, а также формой давления на него, чтобы заставить его отозвать жалобы из ЕСПЧ, что является самостоятельным нарушением ст. 35 Европейской Конвенции».

Виталий Бунтов находится в заключении с 2001 года. В 2002-м его признали виновным по статьям «убийство, связанное с разбоем», «разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого телесного вреда», «похищение паспорта», «покушение на представителя власти» и «незаконное приобретение оружия». Бунтова приговорили к пожизненному сроку. Позднее Верховный суд изменил срок заключения на 25 лет строгого режима.