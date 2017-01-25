Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что вуз занимает первое место в России как «кузница олигархов».

«По данным федерального портала российского образования, МГУ занимает первое место по числу выпускников в правлении крупнейших компаний в России. Среди университетов мы на первом месте как кузница олигархов», — сказал ректор на заседании попечительского совета вуза (цитата по ТАСС).

Он добавил, что «в недавно опубликованном мировом рейтинге QS по трудоустройству выпускников МГУ занимает третье место после Стэнфорда и Оксфорда по критерию успешности выпускников во всем мире».

Британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds опубликовала свой рейтинг из 300 вузов, которые стали лучшими по трудоустройству выпускников, в ноябре 2016 года. Его лидерами стали Стэнфордский университет, Массачусетский институт технологий и китайский университет Цинхуа. В рейтинг попали также семь российских вузов, в том числе и МГУ, однако ни один из них не вошел в первую сотню.