Реальные денежные доходы населения России в декабре 2016 года упали на 5.9% по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.

Как отмечает Росстат, реальные доходы населения падают уже третий год подряд. В 2014 году снижение составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%.

Средняя заработная плата по итогам 2016 года составила 36 тысяч 703 рубля в месяц.

В декабре, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, президент России Владимир Путин в качестве одной из существующих проблем назвал снижение реальных доходов населения.

«У нас упали реально располагаемые доходы населения, что само себе не очень хорошо, но еще ведет к снижению потребительского спроса и в итоге отражается на инвестициях. Но за последние месяцы мы наблюдаем пусть скромный, но рост реальной заработной платы», — сказал он.

Ранее министерство труда предсказало снижение реального размера пенсионных выплат россиянам на протяжении следующих трех лет.