Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что неназначение сопредседателя движения «Голос» Андрея Бузина в состав Мособлизбиркома объясняется путаницей с документами, передает ТАСС.

Глава ЦИК заверила, что изначально кандидатура Бузина рассматривалась для рекомендации в Мосгоризбирком. «У нас было его согласие, он хотел работать в комиссии города Москвы, было его согласие на работу в комиссии города Москвы», — рассказала она после заседания.

По словам Памфиловой, «мы сразу, чтобы не терять времени, передали документы, и, видимо, произошла нестыковка».

Читайте также Памфилова предложила уволить председателя избиркома города Королева

Слова главы ЦИК прокомментировал сам Бузин. «А что тут пояснять? Панфилова все сказала: "техническая заминка, которая привела к неприятному политическому казусу". Полагаю, что ЦИК случайно забыл передать один документ губернатору», — сказал он.

Перед выборами в Госдуму кандидатуру Бузина предложили для назначения в состав столичного избиркома, однако большинство членов ЦИК высказались против. Тогда Памфилова выдвинула его в состав Мособлизбиркома. Его кандидатуру одобрили, однако губернатор Московской области Андрей Воробьев отказался его назначать. В ответ Бузин обжаловал решение губернатора.