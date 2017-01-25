В министерстве внутренних дел России подтвердили ликвидацию управления «Т» экономической безопасности и противодействия коррупции, где работал Дмитрий Захарченко. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее источник Интерфакса сообщил, что после скандала с задержанием полковника Захарченко, МВД создаст новое подразделение. Собеседник агентства сказал, что накануне всем сотрудникам управления «Т» антикоррупционного главка раздали уведомления о расформировании подразделения.

По его словам, на базе упраздненного подразделения, обозначенного буквой «Т» (топливно-энергетический комплекс) будет образовано управление «Р» (ресурсы).

Напомним, Дмитрия Захарченко задержали 8 сентября. Изначально в отношении него возбуждили дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование производству предварительного расследования», а позже — о получении взятки в семь миллионов рублей от неустановленного лица.

При обыске в квартире сестры полковника Захарченко обнаружили 13 млн рублей 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро. По словам Захарченко, он не имеет никакого отношения к этим деньгам.

В конце сентября Захарченко уволили со службы в МВД. В настоящее время полковник находится под стражей. Свою вину он отрицает.

22 ноября Пресненский суд Москвы арестовал счета по делу полковника. В суде заявили, что дело расследуется под грифом «секретно», поэтому, кому точно они принадлежат, сообщить не могут.