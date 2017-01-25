Полиция пришла с обыском в квартиру Светланы и Михаила Дель в Зеленограде, у которых ранее органы опеки изъяли детей, сообщил в своем фейсбуке адвокат Иван Павлов.

«Что ищут — непонятно», — отметил Павлов в разговоре с «Новой». В фейсбуке он предположил: «Вероятно, будут искать ремень».

По словам адвоката, Светлане Дель предъявили постановление суда, из которого она узнала, что обыск проходит в рамках дела о побоях по статье 116 УК РФ, возбужденного против Михаила Деля.

Павлов также отметил, что Светлана Дель успела только сообщить об обыске. «Ей запретили разговаривать с адвокатом. Телефон выключился», — сказал защитник.

Напомним, ранее в пресс-службе столичного департамента соцзащиты рассказали, что с детьми общались психологи. В разговоре с ними дети подтвердили факт побоев со стороны отца. Они рассказали, что он «шлепал рукой, а некоторых — бил ремнем».

10 января столичные органы опеки изъяли десять детей из приемной семьи Светланы и Михаила Дель, часть из которых инфицированы ВИЧ. Это произошло после сообщения сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей.

Светлана Дель подала иск к органам опеки и полиции, в котором потребовала признать их действия незаконными и вернуть детей домой.

В свою очередь Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении органов опеки и социальной защиты города Зеленограда по статье «халатность», поскольку они, как посчитали в ведомстве, не выявили то, что «родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей».

Позднее семье Дель вручили решение о прекращении опеки в отношении восьми детей. Двоих детей 24 января вернули в семью.