В Турции начался судебный процесс по делу девяти человек, собиравшихся устроить в стране теракты, пишет Hurriyet.

Всего на скамье подсудимых девять человек, и семеро из них — россияне. Фигурантами дела стали Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ (последняя — родственница убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова).

Фуат Гюнеш обвинения отрицает. Он признал только, что его брат вступит в «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии.

В суде россиянам предоставили переводчика. Следователи просят приговорить обвиняемых к 15 годам лишения совбоды.

Боевики собирались устроить серию терактов в июне прошлого года, однако их вовремя задержали. По версии правоохранительных органов, теракты планировались устроить с использованием моделей самолетов, способных перевозить до 50 кг взрывчатки. Боевики уже успели переправить в Стамбул взрывчатку из провинции Шанлыурфа близ сирийской границы.