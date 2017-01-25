Мировой рекордсмен, бегун Усейн Болт должен будет вернуть одну из девяти своих золотых медалей. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК) из-за положительной допинг-пробы одного из членов сборной Ямайки.

МОК принял решение лишить всю сборную Ямайки золотой медали Игр-2008 в эстафете 4х100 метров из-за результатов допинг-теста бегуна Несты Картера: в его пробе обнаружили запрещенный препарат метилгексанамин. На тех соревнованиях бегуны из Ямайки установили мировой рекорд.

Предполагается, что золотые медали пекинской эстафеты 4х100 метров отдадут сборной Тринидада и Тобаго, серебро получит Япония, бронзовые медали получат бегуны из Бразилии.

Помимо Картера, в применении допинга уличили российскую прыгунью Татьяну Лебедеву. Ее лишили двух серебряных наград, которые она завоевала на Олимпиаде 2008 года.

На летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Усейн Болт стал девятикратным олимпийским чемпионом, пробежав в составе сборной Ямайки эстафету четыре отрезка по 100 метров. Вместе с Асафой Пауэллом, Йоханом Блэйком и Никелем Ашмидом Усйн Болт преодолел дистанцию за 37,27 секунды.

После этого он заявил об уходе из большого спорта.