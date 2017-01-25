18 российских историков и филологов выступили с обращением к образовательному, научному и библиотечному сообществу в связи со слиянием двух крупнейших в стране библиотек — Российской государственной библиотеки («Ленинки») и Российской национальной библиотеки, которая расположена в Санкт-Петербурге.

О планах по слиянию стало известно в начале января. Как выяснилось, идет процесс объединения фондов, а здание Российской национальной библиотеки передадут Санкт-Петербургской епархии РПЦ.

По словам директора РНБ Александра Вислого, правительство выпустило распоряжение о передаче, и, возможно, уже к сентябрю здание окажется в ведении РПЦ.

Идея слияния принадлежит Вислову и руководителю Российской государственной библиотеки Владимиру Гнездилову. Министр культуры Владимир Мединский передал их обращение главе правительства Дмитрию Медведеву в конце минувшего года.

Об угрозе слияния и поглощения библиотек

Обращение к образовательному, научному и библиотечному сообществу

Бюрократии нужны великие реформы, нам нужны нормальные библиотеки — районные, университетсткие, общенациональные. Читателям нужны постоянно работающие, а не постоянно реформируемые и сокращаемые библиотечные центры. Библиотеки страны представляют собой культурную ценность, традицию которую призваны поддерживать мы, читатели, — научное и образовательное сообщество.

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Не представлено пока никакой внятной программы работы в условиях реформирования, но уже есть прожекты перемещения библиотечных коллекций на городские окраины и за черту города, а также подтверждается план объединения библиотек-гигантов — Российской государственной библиотеки (Москва) и Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) — на основе личной унии двух управленцев. Основным резоном назван принцип меньших необходимых затрат: например, на приобретение одного комплекта книг вместо двух для каждой библиотеки по отдельности и создания одного громадного каталога вместо двух.

Обсуждать предложенные бюрократической повесткой пункты вообще не имеет смысла с точки зрения логики и задач развития библиотек и интересов читателей. Не так ценно для читателей, одно или два юридических лица сохранятся при выполнении бессмысленного и наверняка затратного проекта слияния и поглощения, важно, что библиотеки теряются историческое своеобразие и уникальность, свое лицо. Кроме того, на период реконструкции читатели рискуют потерять даже теперешние условия работы: явно пострадает доступность электронного заказа и сроки выдачи, а продолжение комплектации фонда планируется при уменьшении числа обязательных экземпляров.

Борьба бюрократии за владения объектами недвижимости уже идет, и дальнейшие внезапные нововведения, перемещения, слияния и поглощения центров и институтов культуры призваны служить прикрытием этих целей. Протест вызывает уже то, что такие министерские инициативы в нашей стране в принципе возможны, и при этом без предварительных консультаций и учета мнения специалистов.

Центральные удобные локации и исторические здания библиотек имеют, помимо рыночной стоимости, роль символического капитала, и библиотеки не должны терять и этой ценности, поскольку распоряжаются ей на благо общества. Необходимо и оправдано предоставление библиотекам новых площадей рядом с основным хранением, а не продолжение политики ссылки фондов и читателей на окраины. В результате этой политики появляется лишь дополнительный аргумент против поддержки библиотек: малочисленность читателей. Собственно, данные действия и направлены на сокращение числа грамотных специалистов, остающихся на Родине: как профессиональных библиотекарей и библиографов, так и исследователей и ученых-преподавателей.

Что касается идеи величия и величины библиотеки — то размер объекта в метрах и километрах в современном мире почти ничего не решает. Задачей является не растянуть библиотечные структуры на 700 км, не приписать каталог библиотеки к двум городам — а вписать библиотеки в глобальное научное сообщество — российское и мировое, обеспечить, с одной стороны, удобный доступ к нашим книжным коллекциям из разных точек мира, а, с другой стороны, — доступ к мировым современным электронным ресурсам и базам для удаленно работающих читателей (как российских провинциальных, так и иностранных специалистов, которые ценят и изучают российские собрания).

Эта деятельность не должна подменять конкретной работы библиотек с реальным физически присутствующим в читальных залах квалифицированным читателем. Такая потребность личного присутствия в фондах и работы с оригиналами есть, в первую очередь, у гуманитариев, текстологов, историков и филологов, которые в ходе безответственных опытов бюрократии просто лишаются возможности выполнять свои профессиональны функции.

Интеграция библиотечного и научного сообществ — разумные и необходимые формы объединения, которые не требуют ни масштабных административных перестановок, ни больших затрат. Необходим консенсус этих двух сообществ при обсуждении и проведении реформ. «Бюрократические революции», неподготовленные, но амбициозные инициативы, слияние и поглощение библиотек, напротив, при любом уровне затрат, не могут способствовать совершенствованию библиотечного дела в России и отвечать современным нуждам развития образования и науки страны.

Чудакова Мариэтта Омаровна, доктор филологических наук, член Европейской академии, профессор Литературного института

Касаткина Татьяна Александровна, доктор филологических наук, заведующая отделом теории литературы Института мировой литературы РАН, председатель Комиссии по изучению творческого наследия Ф.М. Достоевского научного совета «История мировой культуры» РАН

Стаф Ирина Карловна, кандидат филологических наук, переводчик, дважды лауреат премии им. М. Ваксмахера

Сурат Ирина Захаровна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН

Гусейнов Гасан Чингизович, доктор филологических наук, профессор НИУ-ВШЭ.

Селунская Надежда Андреевна, историк, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН

Лифшиц Александр Львович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник НИУ-ВШЭ, заведующий отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ

Успенский Федор Борисович, филолог, чл.-корр. РАН, заместитель директора Института славяноведения РАН

Литвина Анна Феликсовна, филолог, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник НИУ-ВШЭ

Кравецкий Александр Геннадьевич, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН

Вдовиченко Андрей Викторович, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН

Бутырский Михаил Николаевич, старший научный сотрудник Государственного музея искусства народов Востока

Плетнева Александра Андреевна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН

Любжин Алексей Игоревич, доктор филологических наук, профессор университета Дмитрия Пожарского

Зыкова Галина Владимировна, доктор филологических наук, профессор филологического факультета МГУ

Шамин Степан Михайлович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН

Макеев Михаил Сергеевич, доктор филологических наук, филологический факультет МГУ

Школьникова Ольга Юрьевна, доктор филологических наук, филологический факультет МГУ