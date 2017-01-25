Сервис «Яндекс.Деньги» запретил пользователям использовать электронный кошелёк с целью финансирования политической деятельности.

«Яндекс.Деньги» добавил в пользовательское соглашение новый пункт, согласно которому клиент «не вправе использовать Кошелек для сбора денежных средств с целью финансирования политической деятельности физических лиц, юридических лиц, в том числе некоммерческих и общественных организаций».

Пресс-служба компании анонсировала это нововведение на фоне заявлений оппозиционного политика Алексея Навального. Он рассказал, что кошелек его соратника Леонида Волкова, на который поступают пожертвования на президентскую кампанию, собираются закрыть. В Центробанке сообщили, что использование кошелька в таком случае может быть расценено как нарушение законодательства о выборах.

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Тогда в Яндексе заявили, что закон требует «ограничивать использование электронных кошельков в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно». В компании заверили, что «Фонд борьбы с коррупцией» Навального по-прежнему сможет использовать «Яндекс.Кассу» для сбора пожертвований в любых объемах, поскольку является юридическим лицом.

В декабре 2016 года Алексей Навальный объявил о своем намерении участвовать в выборах президента в 2018 году. Такую возможность он получил после того, как Верховный суд отменил приговор по «делу Кировлеса», вынесенный в 2013 году.