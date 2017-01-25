Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило сообщение о столкновении советской и американской подлодок у берегов Шотландии в 1974 году.

Телеграмма от 3 ноября 1974 года была направлена госсекретарю США Генри Киссинджеру. По словам отправившего письмо советника президента США по национальной безопасности Брента Скоукрофта, подлодки столкнулись у порта Холи-Лох в Шотландии.

«Получено сообщение из Пентагона о том, что одна из наших подлодок типа Poseidon только что столкнулась с советской подлодкой. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения James Madison выходил из Холи-Лох, чтобы занять позицию, когда он столкнулся с советской подлодкой, ожидавшей за пределами порта для установки слежения», — сказано в тексте телеграммы.

О степени повреждений обоих подлодок не сообщалось. Сказано лишь, что после столкновения обе подлодки всплыли, но затем советское судно снова погрузилось под воду.

Напомним, в январе ЦРУ выложило в открытый доступ огромный архив рассекреченных документов: почти 13 миллионов страниц почти за всю вторую половину XX века. Они касаются деятельности ЦРУ за 50 лет: с момента основания в 1940 году и по 1990 год.