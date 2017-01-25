Минздрав не предусмотрел деньги на борьбу с ВИЧ в 2017–2020 годах. Это следует из плана по реализации государственной стратегии противодействия вирусу иммунодефицита человека, сообщает РБК.

План, направленный Минздравом в правительство, не предусматривает выделения дополнительных денег для борьбы с вирусом, однако, как отмечает РБК, допсредства предусматривались в одной из его предыдущих версий. Выделение 70 млрд рублей на четырехлетний период не согласовал Минфин, поскольку эти средства не заложены в федеральном законе о бюджете на 2017–2019 годы.

«В отзыве ведомства говорится, что выделение бюджетных средств на новые расходы можно предусмотреть только с начала финансового года и при условии, что у государства появятся дополнительные источники дохода», - отмечает издание.

Планировалось, что допфинансирование позволит к 2020 году охватить специальной терапией всех пациентов с ВИЧ, стоящих на учете в СПИД-центрах. В проекте Минздрав указывал, что для достижения целевых показателей стратегии ежегодно требуются 17,5 млрд рублей: 13,2 млрд рублей предлагалось потратить на лечение, 3,2 млрд рублей — на диагностику и 1,1 млрд рублей — на контроль лечения.

По словам специалиста Фонда помощи в области СПИДа Дениса Годлевского, проект плана по противодействию ВИЧ еще будет обсуждаться в правительстве, а у Минздрава еще будет возможность отстоять необходимую сумму.

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Напомним, правительство России приняло государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции на 2016–2020 годы в октябре 2016 года. Число ВИЧ-инфицированных в России составляет более одного миллиона человек.