Адвокат Николай Полозов рассказал «Новой газете» подробности своего задержания и доставки на допрос в качестве свидетеля по делу зампредседателя меджлиса крымско-татарского народа (организация была признана в России экстремистской, а ее деятельность запрещена) Ильи Умерова.

В среду Полозов должен был присутствовать на суде над другим зампредседателя меджлиса — Ахтемом Чийгозом, однако его задержали, когда он выходил из гостиницы в центре Симферополя.

«Несколько неизвестных мужчин взяли меня под руки и затолкали в микроавтобус. При этом никаких документов они не предъявили, были в гражданской одежде. В микроавтобусе по моему требованию один из них все-таки предъявил удостоверение сотрудника ФСБ. Я успел заметить фамилию: Шевченко. Там же мне вручили постановление следователя Игоря Скрипки о принудительном приводе на допрос в качестве свидетеля. Постановление датировано 17 января, при этом в графе “Дата и время доставления” какие-либо сведения отсутствовали. По дороге мне пояснили, что везут в управление ФСБ», — рассказал Полозов.

В микроавтобусе Полозов успел сделать пару звонков, в том числе своему адвокату Оксане Железняк.

«Но когда меня доставили в здание ФСБ, мне настоятельно рекомендовали выключить телефон, в противном случае угрожали его отнять. Я подчинился», — сообщил Полозов.

Во время допроса, который вел следователь Скрипка, Полозов под видеокамеру заявил, что его действия незаконны.

«Несмотря на то, что в декабре (прошлого года, — ред.) суд первой инстанции разрешил следователю допросить меня, судебное решение не вступило в законную силу. Мной и моими адвокатами были поданы апелляционные жалобы, которые не были рассмотрены. В соответствии с законом, данное решение не подлежит исполнению», — пояснил Полозов, отметив, что это заявление следователь проигнорировал.

Также, по его словам, следователь проигнорировал и два других замечания — о необходимости присутствия во время допроса адвоката и о том, что обстоятельства адвокатской тайны не могут быть им раскрыты в силу требования закона.

«Еще раньше, когда следователь пытался вручить мне повестку на допрос, я обратился в Федеральную палату адвокатов. Мне пришел ответ с рекомендациями, подписанный Генрихом Резником. Там было написано: в случае, если адвокат доставлен на допрос, ему задают вопрос об обстоятельствах оказания юридической помощи, то он не вправе давать показаний. Действуя в соответствии с этими рекомендациями, я на листе бумаги А4 написал: “Молчит”, а также указал ссылки на нормы закона. (Во время допроса, — ред.) я ничего не отвечал. Демонстрировал ему и в камеру этот лист бумаги», — добавил Полозов.

За время допроса, который продолжался два с половиной часа, следователь задал всего один вопрос — как раз об обстоятельствах оказания юридической помощи Умерову — и уведомил Полозова об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по статье 308 УК РФ.

Полозов отказался подписывать протокол допроса, уточнив в беседе с «Новой», что следователь не вызвал понятых, которые, согласно закону, должны были зафиксировать данный отказ. Он также сообщил, что следователь не потребовал у него каких-либо документов, удостоверяющих личность.

«Безусловно, это вопиющее нарушение прав адвоката, действия следователя были явно незаконные. Мною, естественно, будут обжалованы эти действия в порядке статьей 124 и 125 Уголовно-процессуального кодекса», — заявил Полозов.

При этом он высказал мнение, что «задача следователя стояла не в том, чтобы выведать» у него «какие-то сведения, касающиеся адвокатской тайны».

«Это лишь предлог, — отметил Полозов. — Задачи стояли две. Первая: лишить Умерова возможности иметь меня в качестве защитника на предстоящем суде. Вторая: оказать на меня давление под угрозой возбуждения уголовного дела. Я напомню, что это уже второй инцидент, когда против меня здесь (в Крыму,— ред.) собираются возбудить дело», — рассказал Полозов.

Он напомнил, что в сентябре прошлого года Следственный комитет инициировал в отношении него доследственную проверку по трем статьям Уголовного кодекса.

«Якобы по каким-то моим публикациям в социальных сетях усмотрели оскорбление прокурора, воспрепятствование правосудию и неуважение к участникам судебного процесса, — сообщил Полозов. — По всей видимости, под угрозой уголовных дел меня хотят заставить вынудить прекратить осуществлять профессиональную деятельность в Крыму, защищать крымских татар, покинуть Крым».

Адвокат подчеркнул: «Сегодняшний инцидент настораживает и вызывает чувство дискомфорта».

«То, что произошло, это, безусловно, оказание давления на адвоката в связи с выполнением им своей профессиональной деятельности. Такого допускать нельзя. Я надеюсь, что адвокатское сообщество отреагирует на это. Пока я, к сожалению, не вижу никакой реакции», — заключил Полозов.

Напомним, о задержании Николая Полозова стало известно ранее в среду, 25 января. Полозов защищает в суде интересы заместителя председателя меджлиса крымско-татарского народа Ильи Умерова, который в мае 2016 года стал фигурантом уголовного дела о призывах к сепаратизму. В случае допроса адвоката обвиняемого в качестве свидетеля, он не может осуществлять защиту обвиняемого на судебных слушаниях.