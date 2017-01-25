Управление Следственного комитета по республике Коми занялось проверкой информации о бригаде скорой помощи, которая не смогла доехать до пациента на автомобиле из-за неочищенных дорог.

Речь идет об инциденте, который произошел 21 января в деревне Ыбпом Сысольского района. Как сообщали местные СМИ, из-за неочищенных от снега дорог врачам бригады скорой медицинской помощи пришлось более километра тащить пациента с симптомами заболевания сердца на надувных носилках до спецтранспорта.

«В рамках проверки, которая будет проведена совместно с органами прокуратуры, будет дана правовая оценка действиям местной администрации в части соблюдения законодательства о содержании автомобильных дорог в границах населенных пунктов», - сообщили в пресс-службе регионального СК.

В начале января СК начал проверку по факту смерти 21-летнего жителя Петропавловска-Камчатска, к которому не успела скорая из-за перегородившего дорогу водителя. В официальном сообщении станции скорой помощи говорится, что скорая добралась до места всего за три минуты, однако еще десять минут понадобилось на то, чтобы автомобилистка пропустила машину с медиками.