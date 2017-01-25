Новая газета

26.01.17

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Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Политика

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Президент США Дональд Трамп подписал указы об ужесточении политики в отношении нелегальных мигрантов и строительстве стены на границе с Мексикой, передает Reuters.

В интервью телеканалу ABC Трамп рассказал, что стену на мексиканской границе начнут возводить в ближайшие месяцы. Деньги на строительство будут выделены из американского бюджета, однако впоследствии Мексика должна возместить затраты.

По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, указ о миграционной политике предполагает массовую высылку нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым, а также лишение федеральных грантов городов, которые отказываются выдавать нелегалов федеральным властям.

Трамп во время предвыборной кампании выступал за возведение заграждения на границе с Мексикой, которая остановила бы поток нелегальных иммигрантов на территорию США. Трамп не раз критически высказывался и по поводу миграционной политики европейских стран .В частности, он заявлял, что канцлер Ангела Меркель сделала «катастрофическую ошибку», пустив нелегальных мигрантов в Германию.

Теги:
граница, мексика, сша, трамп

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