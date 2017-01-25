В Замоскворецком суде прошло второе заседание по делу Максима Панфилова, обвиняемого по «болотному делу». На заседании допросили семерых потерпевших сотрудников правоохранительных органов. Все они заявили, что не знают Панфилова.

Сторона защиты просила перенести допрос потерпевших, ссылаясь на отсутствие одного из адвокатов Сергея Панченко, а также на установленный ранее регламент процесса. «Мы хотим подготовиться, пересмотреть запись. Просим установить порядок допроса», — сказала адвокат Мария Куракина, отметив, что всего в «болотном деле» 91 потерпевший, по эпизоду Максима Панфилова проходит только один из них — Владимир Филиппов.

«Защита просит открыть тактику обвинения. Сложно определить порядок допроса, потому что многие из потерпевших — действующие оперативные сотрудники», — не поддержала ходатайство защиты прокурор.

Судья Елена Агеева отклонила ходатайство защиты.

Первым допросили бойца ОМОНа Александра Кнехта. По его словам, он стоял в цепочке у Большого каменного моста. Отвечая на вопрос прокурора, Кнехт рассказал, что люди на площади вели себя агрессивно, выкрикивали лозунги и кидали «камни и все, что попадалось под руку». Однако он не смог вспомнить случаи насилия в отношении других сотрудников. Другой потерпевший боец ОМОНа Сергей Савватеев стоял на рамках, а позднее находился в цепочке правоохранителей, которая замыкала шествие. Во время столкновений с протестующими ему в грудь попал камень. Третий потерпевший — тоже боец ОМОН Александр Бордюг. На большую часть вопросов и защиты, и обвинения отвечал, что ничего не помнит.

— Как можно вспомнить, что было пять лет назад?!

Прокурор Севрюгина зачитала его показания, которые он дал на следствии 18 мая 2012 года. Согласно им, потерпевшего и еще троих омоновцев затащили в толпу. Бордюг рассказал, что задерживал людей, которые «совершают насильственные действия».

После перерыва на заседании допросили еще четверых потерпевших: полицейских Алексея Марченко, Павла Миненок, Юрия Крыжского и Дмитрия Шевченко. Как и допрошенные ранее потерпевшие, полицейские заявили, что не знаю Панфилова.

Алексей Марченко во время допроса рассказал, что он был в группе задержания, которая состояла из четырех человек. Прорваться через толпу им помогли «приданные силы». Как объяснил Марченко, так называют сотрудников из других регионов. Павел Миненок также подтвердил, что на Болотной площади были не московские полицейские. Во время столкновений ему флагштоком повредили шлем. По его словам, некоторые протестующие бросали куски асфальта, бутылки и дымовые шашки. Потерпевший признал, что во время давки не были предприняты необходимые меры безопасности — полицейские усилили цепочку, а не отошли назад. Юрий Крыжской также был в группе задержания. От командира группы был приказ задерживать людей с плакатами, говорит Крыжской. Однако на уточняющий вопрос адвоката он сказал, что задерживал тех, кто выкрикивал лозунги. По словам полицейского, он пытался помочь коллеге, которого били протестующие, пробовал вытащить его из толпы, но сам оказался среди митингующих. Кто-то из них, продолжает потерпевший, сорвал с него шлем и ударил по лицу.

Напомним, Максима Панфилова обвиняют обвиняют по статьям «участие в массовых беспорядках» и «применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, во время акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года Панфилов якобы препятствовал задержанию «агрессивно настроенных граждан» и ударил сотрудника полиции, пытаясь сорвать с него каску.

В конце октября 2016 года его отправили в психиатрическую лечебницу, где он будет находиться до дня приговора.

Следующее заседание по делу состоится 27 января.