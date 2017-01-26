Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о создании в Сирии зон безопасности для гражданских лиц, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

Согласно указу, в течение 90 дней власти США должны разработать план по созданию зон безопасности в Сирии и соседних регионах, где сирийцы смогут находиться, ожидая переселения в другие страны.

По информации агентства, создание таких зон может привести к усилению военного присутствия США в Сирии.

Документ также предусматривает полный запрет на въезд в США для беженцев из Сирии, сообщает New York Times.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о начале строительства стены на границе с Мексикой.