Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России разработал проект экспертного заключения о «законе Яровой» и предложил исключить из него статьи о миссионерской деятельности, передают «Ведомости».

По мнению совета, необходимо проработать поправки, чтобы избежать «произвольного правоприменения». Хранение данных, считает СПЧ, покушение «на неприкосновенность личной жизни граждан».

СПЧ подготовил это заключение после того, как 100 тысяч человек подписали петицию об отмене «закона Яровой» на сайте Российской общественной инициативы (РОИ).

Ранее экспертная рабочая группа при правительстве России назвала недопустимым отмену закона.

Напомним, поправки депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова в антитеррористическое законодательство были одобрены Госдумой 24 июня, президент Владимир Путин подписал их 7 июля. Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.

«Закон Яровой» признали одной из самых жестких мер в сфере хранения данных