Администрация президента США Дональда Трампа разработала проект указа о сокращении на 40% финансирования ООН и других международных организаций, передает The New York Times.

Речь идет ограничены в финансировании будут программы, направленные на невыполнение санкций в отношении Ирана и КНДР. Полностью лишены финансирования будут организации, в которых членами являются Палестинская автономия или Организация освобождения Палестины.

Читайте также Настоящий импорт демократии. Избрание Трампа как заместительная терапия для соотечественников

Указ коснется организаций, «которые контролируются или находятся под значительным влиянием государств, которые спонсирует терроризм» .

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года. Он уже подписал указ о начале строительства стены на границе с Мексикой, об отмене Obamacare, а также разрешил строительство нефтепроводов, против которых выступали экологи.