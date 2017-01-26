The New York Times рассказала о планах Трампа сократить финансирование ООН
Администрация президента США Дональда Трампа разработала проект указа о сокращении на 40% финансирования ООН и других международных организаций, передает The New York Times.
Речь идет ограничены в финансировании будут программы, направленные на невыполнение санкций в отношении Ирана и КНДР. Полностью лишены финансирования будут организации, в которых членами являются Палестинская автономия или Организация освобождения Палестины.
Указ коснется организаций, «которые контролируются или находятся под значительным влиянием государств, которые спонсирует терроризм» .
Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года. Он уже подписал указ о начале строительства стены на границе с Мексикой, об отмене Obamacare, а также разрешил строительство нефтепроводов, против которых выступали экологи.