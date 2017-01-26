В Минобрнауки планируют внести поправки в Семейный кодекс и изменить процедуру изъятия детей, передает «Коммерсант».

По информации издания, уже с 1 февраля каждый случай изъятия детей будут изучать мониторинговые группы, в которые войдут представители уполномоченных по правам ребенка.

«Нормативно-правовая база, которая закреплена в многочисленных документах, несовершенна. Нормативные акты, которые бы поправили ее, находятся в стадии разработки. Мы надеемся, что в ближайшее время сможем обсуждать конкретные документы», — заявила замдиректора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Ирина Романова.

По ее словам, отношения ребенка и родителей должен оценивать профессиональный психолог, а не работник органов опеки.

Поводом для обсуждения этих поправок стал случай семти Дель в Подмосковье, когда органы опеки изъяли из приемной семьи 10 детей. Их забрали после сообщения сотрудников детского сада о следах побоев у одного из них. Позднее приемная мать Светлана Дель подала иск к органам опеки и полиции, в котором потребовала признать их действия незаконными и вернуть детей домой.

Во вторник, 24 января, органы опеки вернули в семью двоих детей.