Более 60% россиян поддержали предложение Минздрава полностью запретить продажу сигарет людям, родившимся после 2014 года, передает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Инициативу поддерживают 61% опрошенных. Даже в группах курильщиков эта доля варьируется от 51 до 59%, отмечает ВЦИОМ.

Однако почти половина россиян (54%) не увидели изменений в целом по уровню потребления табака в России с 2013 года, когда были введены запреты на курение в общественных местах. 33% отметили, что число курильщиков сократилось, а 10%, напротив, заявили, что доля курящих в стране увеличилась.

В начале января Минздрав подготовил антитабачную концепцию, в которой предлагается навсегда запретить на продажу табака россиянам младше 2014 года рождения. Таким образом, запрет может начать действовать в 2033 году.

По словам представителя Минздрава ОлегаСалагай, показатели распространения потребления табака все еще остаются высокими, поэтому ведомство решило запретить продажу табака родившимся после 2014 года.