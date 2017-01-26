Крымский адвокат Эмиль Курбединов задержан в Бахчисарае. В его офисе проходит обыск. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

«В офисе адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева проходит обыск. Эмиля задержали в Бахчисарае».

Сам Курбединов опубликовал видео, на котором сообщил, что был задержан при подъезде к дому своего подзащитного Сейрана Салиева, которого ранее подозревали в организации несанкционированного митинга. На видеозаписи видно, что автомобиль Курбединова тормозят двое сотрудников ДПС, а через две минуты появляются четверо неизвестных в масках и объявляют, что адовкат «административно задержан». Сейчас телефон Курбединова отключен или находится вне зоны действия сети.

По информации «Новой газеты», в доме Сейрана Салиева сейчас также проводится обыск.

Эмиль Курбединов является адвокатом нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России — ред.), а также крымского журналиста Николая Семены, которого обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России.

Напомним, 25 января в Симферополе был задержан адвокат Николай Полозов, защищающий в судах членов междлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза (деятельность меджлиса решением Верховного суда Крыма признана экстремистской — ред.). Сотрудники ФСБ планировали допросить Полозова в качестве свидетеля по делу Умерова, но тот отказался давать показания, сославшись на статью № 51 Конституции России, и был отпущен.